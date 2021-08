Barcelona-voorzitter Laporta: 'Messi wilde blijven, maar het geld is op'

Barcelona-voorzitter Joan Laporta zegt vanwege de Financial Fairplay-regels geen mogelijkheid te hebben gehad om Lionel Messi voor de club te behouden. Een nieuw contract voor de Argentijn, zou volgens Laporta het voorbestaan van de club in gevaar hebben gebracht.

"Barcelona gaat boven alles, zelfs boven de beste speler ter wereld", zei Laporta vrijdagochtend tijdens een speciaal belegde persconferentie, nadat donderdag het nieuws naar buiten was gekomen dat Messi Barcelona gaat verlaten.

Messi wilde blijven

Barcelona en Messi waren akkoord over een nieuw contract, maar de financiële details voldeden niet aan de Financial Fairplay van La Liga. "Lionel wilde blijven, maar dit zijn de regels. Al vind ik dat La Liga zich flexibeler had mogen opstellen."

Volgens Laporta gaat 110 procent van de inkomsten momenteel naar de spelerssalarissen. Een nieuw contract voor Messi zou financieel nog zwaarder op de club hebben gedrukt.

"Lionel verdient alles bij Barcelona, maar ik ben ervan overtuigd dat we de beste keuze in het belang van Barcelona hebben gemaakt", aldus Laporta.

Volgens Laporta was Barcelona wel in staat om Memphis Depay en Emerson aan te trekken, "omdat deze spelers akkoord gingen met bepaalde salarisvoorwaarden. Daar zijn we hen dankbaar voor. Het is niet te vergelijken met de situatie van Messi".

Laporta ontkracht de suggestie dat het vertrek van Messi als pressiemiddel richting La Liga zou zijn gebruikt. "Nee, dit besluit is op basis van de regel gebeurd. We moesten in het belang van de club dit besluit wel maken."

Toekomst

Het is nog onduidelijk wat de toekomst van Messi gaat brengen. De sterspeler werd onlangs nog op de foto gezet met een aantal bevriende spelers van Paris Saint-Germain, wat de geruchten voedt over een transfer naar de Franse club.