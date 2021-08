Medaillewinnaars dinsdag op bezoek bij de koning

Aan het begin van de avond is er voor de gehele olympische selectie van TeamNL in Scheveningen ook nog een huldigingsmoment.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen dinsdag de olympische medaillewinnaars op Paleis Noordeinde. Eerder op de dag is de officiële huldiging van de sporters in Den Haag. Daarbij zijn premier Rutte, staatsecretaris Blokhuis van Sport en chef de mission Van den Hoogenband aanwezig.

De huldiging voor de gehele olympische selectie in Scheveningen begint om 19.00 uur en is ook rechtstreeks te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

De huldiging van de olympische medaillewinnaars in Den Haag is dinsdag vanaf omstreeks 13.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Vanwege de coronamaatregelen is er in Tokio geen Holland Heineken House, waar winnaars normaal gesproken na de wedstrijd worden gehuldigd. Nu worden zij direct na aankomst in Nederland in Scheveningen toegejuicht door vrienden en familie.

Ongeveer 48 uur na hun laatste wedstrijd staan zij daar op het podium.

Tot nu toe heeft Nederland 29 medailles. Daarmee is het medaillerecord van Sydney verbroken. In 2000 pakten de Nederlandse atleten in totaal 25 medailles.