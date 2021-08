Na ongelukkige val rijden Pieters en Wild in Tokio net naast podium

Amy Pieters en Kirsten Wild - ANP

Baanrensters Amy Pieters en Kirsten Wild hebben op het nieuwe olympische onderdeel koppelkoers net naast de medailles gegrepen. Nederland deed uitstekend mee in de eerste veertig ronden, maar vlak voor de vijfde sprint ging Wild ongelukkig onderuit. Het goud was voor Groot-Brittannië, Nederland werd vierde. Na de val van Wild moesten de Nederlandse vrouwen herstellen en het was juist in die fase dat de Britsen, Katie Archibald en Laura Kenny, gas gaven. Ze kregen Denemarken en het Russisch Olympisch Comité mee in hun wiel en die drie landen pakten een ronde voorsprong. Dat zette Pieters en Wild, die met 16 punten tot dat moment op zilver rondreden, op een achterstand van 20 punten en de kansen op een medaille waren verkeken.

Ongelukkige valpartij Wild op olympische koppelkoers - NOS

Het Nederlandse duo, de regerend wereldkampioen, gold als één van de favorieten voor goud. Sinds 2017 reden Pieters en Wild dertien grote wedstrijden op de koppelkoers en slechts één keer stonden ze niet op het podium. Maar na een periode van anderhalf jaar waarin er geen wedstrijden op het programma stonden, was het de vraag hoe de koppels ervoor stonden. De Britsen bleken in topvorm, kwamen bij liefst tien van de twaalf sprints als eerste door en pakten meer dan verdiend het eerste goud op dit onderdeel. Voor Laura Kenny (meisjesnaam Trott) was het alweer de vijfde olympische titel in haar carrière.