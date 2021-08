Lavreysen troeft Hoogland af in drie bloedstollende heats en pakt olympisch goud

Harrie Lavreysen heeft op de Olympische Spelen in Tokio de individuele sprinttitel voor zich opgeëist. In de droomfinale tegen zijn kamergenoot Jeffrey Hoogland was hij in de derde en beslissende heat de beste. Hoogland moet genoegen nemen met zilver.

Dinsdag stonden ze nog samen op de hoogste trede van het podium na de teamsprint. Woensdag klokten ze exact dezelfde tijd in de kwalificaties en donderdag fietsten ze allebei met speels gemak richting de halve finales. Maar vrijdag ontkwamen ze er niet meer aan: er moest toch echt een winnaar aangewezen worden, nadat ze zich in de halve eindstrijd even daarvoor hadden ontdaan van Denis Dimitriev (Hoogland) en Jack Carlin (Lavreysen).

In de eerste heat kwam Lavreysen bij de start op kop, maar het was Hoogland die over hem heen kwam. Lavreysen, die in onderlinge duels met 6-5 leidde tegen Hoogland, kwam nog wel terug maar het was Hoogland die won.