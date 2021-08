Braspennincx eenvoudig door naar achtste finales sprinttoernooi

Zonder Laurine van Riessen, die donderdag hard ten val kwam op de keirin, maar mét olympisch kampioene Shanne Braspennincx is vrijdagochtend in het Izu Velodrome het individuele sprinttoernooi van start gegaan. Braspennincx kende in de eerste ronden geen problemen en plaatste zich eenvoudig voor de achtste finales.

Het olympische sprinttoernooi begon met een kwalificatiesessie, waarin alle vrouwen een tijd neer moesten zetten. Aan de hand van die tijd werd de indeling voor de eerste ronde opgemaakt. Braspennincx klokte de zevende tijd over 100 meter: 10,479.