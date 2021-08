Nederlandse jongen (18) mishandeld door landgenoten in Italië

In Lazise, een dorp bij het Gardameer in Italië, is een 18-jarige Nederlander mishandeld door een groep landgenoten. Hij liep daarbij verwondingen op aan zijn gezicht en had meerdere hechtingen nodig, meldt het AD.

De jongen was op 27 juli met een groep vrienden in een club in Lazise, toen hij werd uitgescholden en beledigd door een groep van vier andere Nederlanders. Om escalatie te vermijden, besloot hij om naar de camping te gaan waar hij met zijn ouders verbleef. Maar zijn belagers volgden hem naar buiten en voor de weg langs de camping werd hij geschopt en geslagen totdat hij neerviel.

Proces in Italië

De vier verdachten van 20 en 21 jaar oud konden worden aangehouden door de militaire politiedienst carabinieri op basis van ooggetuigenverklaringen. De verdachten zijn vrijgelaten, maar worden verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Het AD meldt dat de Italiaanse politie de kans groot acht dat alle betrokkenen inmiddels weer in Nederland zijn. Een woordvoerder zegt dat als het tot een proces komt, de autoriteiten "het volste vertrouwen" hebben dat het in Italië zal plaatsvinden.