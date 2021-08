Wekdienst Tokio: brons voor Fontijn en medailleregen voor Nederland vandaag?

De veertiende Nederlandse nacht van de Olympische Spelen heeft weinig hoogtepunten opgeleverd. De nummer laatst bij het snelwandelen zorgde wellicht voor het bijzonderste verhaal.

Zojuist om 07.00 uur mocht Nederland wel weer een medaille bijschrijven. Een bronzen medaille, die eigenlijk zilver of goud had moeten worden. Boksster Nouchka Fontijn stond in de ring tegen de Britse Lauren Price in de halve finales van het middengewicht. Ze verloor en moet genoegen nemen met brons. Geen finale op zondag dus.

Als de rest van de dag meezit, kan het een medailleregen voor Nederland worden. Vanaf 08.30 uur komt de koningin van de keirin, Shanne Braspennincx weer de baan op voor de kwalificatie van de sprint.

Vrienden Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland kunnen allebei de finale halen van de sprint. Hoogland rijdt om 09.10 uur de halve finale tegen de Rus Denis Dmitriev. Levreysen start daarna in de tweede halve finale tegen de Brit Jack Carlin. De finale staat iets na 11.00 uur gepland.