Geëmotioneerde Groenewegen: 'Ik heb spijt en hoop het beste voor Fabio'

Emotionele Groenewegen geeft fout toe: 'Ik kan alleen maar hopen op het beste' - NOS

Dylan Groenewegen bevindt zich sinds woensdagmiddag in het oog van een storm. In de sprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen week hij van zijn lijn af, wat een afschuwelijke valpartij van Fabio Jakobsen tot gevolg had. Verslagen en hevig geëmotioneerd doet Groenewegen nu bij de NOS voor het eerst zijn verhaal. "Ik heb er spijt van." Jakobsen klapte met tachtig kilometer per uur over de hekken heen. Hij onderging een operatie van vijf uur, voornamelijk aan zijn gezicht, en werd in een Pools ziekenhuis tot vrijdagmiddag in een kunstmatige coma gehouden. 'Dit was duidelijk mijn fout' Groenewegen vertelt hoe hij het ongeluk en de dagen sindsdien heeft beleefd. "Laten we duidelijk zijn dat het nooit mijn intentie is om andere renners in gevaar te brengen", zegt hij met trillende stem. "Maar dit was duidelijk mijn fout. Ik week van mijn lijn af en dat mag niet." Aan zijn eigen valpartij hield Groenewegen een gebroken sleutelbeen over, maar dat realiseerde hij zich op de avond na de val nog nauwelijks. "Ik heb alleen maar aan Fabio en zijn familie gedacht en ik hoop dat hij snel herstelt."

Groenewegen: 'Ik raak de fiets voorlopig even niet aan' - NOS

Groenewegen ging de sprint in Katowice woensdagmiddag als eerste aan. Jakobsen probeerde hem te passeren in de laatste honderden meters, toen Groenewegen hem de pas afsneed. "Het ging zo snel, de hekken vlogen over de weg heen waardoor ik viel." "Je ziet een grote ravage en hoort dingen, dat zijn geen fijne dingen. Je zag meteen dat het niet heel best was", zegt Groenewegen. "Dan hoor je eigenlijk gelijk... je ziet gelijk zijn ploegmaten eromheen staan en dan zie je dat het niet best is. Ik kan alleen maar hopen op het beste."

Quote Ik raak de fiets voorlopig even niet aan. Dylan Groenewegen

De sprinter van Jumbo-Visma kreeg veel kritiek over zich heen. Hem werd roekeloos gedrag verweten. Patrick Lefevere, manager van Jakobsens ploeg Deceuninck-QuickStep, sprak zelfs van een moordaanslag en dreigt met een gang naar de rechter. "Ik denk dat iedereen emotioneel is, dat ben ik ook", zegt Groenewegen over de opmerkingen van Lefevere. "Het is hun keuze, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik heb dit zeker niet bewust gedaan. Dat het zo heftig is, dat gun ik Fabio niet en niemand niet." 'De gevolgen zijn ongekend' Ook Richard Plugge, manager van Jumbo-Visma, wil niet inhoudelijk reageren op de woorden van Lefevere. "Wat andere ploegen doen, moeten zij weten. Wij kunnen alleen maar kijken naar wat onze renner doet en die heeft een regel overtreden. Hij wijkt van zijn lijn af en dat mag niet. Daarvoor wordt hij gediskwalificeerd en dat is terecht." "En dat is het ook, in sporttermen gesproken. De gevolgen die daaruit voortkomen zijn ongekend. Dat hebben we denk ik niet eerder meegemaakt." Groenewegen zal zolang het onderzoek van de UCI duurt niet worden opgesteld door Jumbo-Visma. "We wachten af wat de disciplinaire commissie van de UCI doet", zegt Plugge.

Manager Plugge: 'Heb Lefevere gebeld om ons medeleven te betuigen' - NOS

Plugge heeft wel telefonisch contact gehad met Lefevere. "Ik heb hem gebeld om ons medeleven te betuigen en om onze steun uit te spreken, dat waardeerde hij. We zijn niet in discussie geweest, ik heb hem alle sterkte gewenst." 'Zal niet eens denken aan fietsen' Groenewegen mag de komende tijd van zijn ploeg niet koersen, maar dat wil hij ook helemaal niet. "Ik raak de fiets voorlopig even niet aan." "Aan sprinten denken, is heel ver weg. Ik zal er de komende maanden niet eens aan denken te fietsen. We zullen wel kijken hoe het daarna gaat lopen."

Groenewegen: 'Ik heb alleen maar aan Fabio en zijn familie gedacht' - NOS