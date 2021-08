Boksster Fontijn struikelt weer over rivale Price en sluit loopbaan af met brons

Na het zilver van Rio gaat Fontijn nu naar huis met brons. "Ik heb veertien jaar gebokst", blikte ze geëmotioneerd terug. "Ik had het niet willen missen. Als ik het over mocht doen, had ik misschien gekozen voor een sport die minder ellende opleverde. Boksen is wel echt een zware sport. Het is klaar nu, dar hoef je niet meer aan te twijfelen."

"Ik had liever van iemand anders verloren", bekende Fontijn, die haar loopbaan afsloot met brons. "Het is al heel lang spannend tussen ons. Je hoopt dat je vandaag je beste partij laat zien, maar dat was niet zo. En dan red je het niet. Misschien zat er vandaag niet genoeg oorlog in me?"

Nouchka Fontijn is er niet in geslaagd net als vijf jaar geleden de finale van het olympisch bokstoernooi in de klasse tot 75 kilogram te bereiken. In de halve finale verloor de 33-jarige Schiedamse in een spannende en beladen partij met miniem verschil (3-2) van de Britse Lauren Price.

Fontijn stopt met olympisch brons: 'Misschien zat er vandaag te weinig oorlog in me?' - NOS

De kans op olympisch goud was natuurlijk het belangrijkste, maar ook het verleden speelde mee in de Kokugikan Arena in Tokio. Price was namelijk de vrouw, die in 2019 met een laat protest Fontijn de titel ontfutselde bij het WK in het Siberische Oelan-Oede.

Zelf was Fontijn daar overigens nuchter onder. "Mensen denken dat Lauren Price het enige is dat in mijn kop zit. Dat is niet zo", zei Fontijn al na haar gewonnen kwartfinale tegen de Canadese Tammara Thibeault. "We hebben na dat WK nog twee keer gebokst en die heb ik allebei gewonnen. Die revanche heb ik dus al gehad."