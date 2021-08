ING maakt veel meer winst en keert miljarden uit aan aandeelhouders

ING heeft de winst het afgelopen kwartaal zien vervijfvoudigen en reserveert 3,6 miljard euro voor de aandeelhouders. Deels via het inkopen van eigen aandelen en deels via het uitkeren van dividend wil de bank dat geld naar aandeelhouders laten vloeien.

Na 30 september mag dat weer van de ECB als een bank er goed voor staat. Vanwege de coronacrisis moesten banken de winstuitkeringen vorig jaar staken.

Onder aan de streep maakt de bank bijna 1,5 miljard euro winst. Omdat het economisch beter gaat ziet de bank minder risico's. Geld dat in de stroppenpot is gestopt komt vrij. Vorig jaar was het beeld omgekeerd. Toen moest de bank 1,3 miljard opzij zetten om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Het leningenboek is de afgelopen maanden kleiner geworden, onder meer doordat er is afgelost. Ook ziet de bank bij klanten meer interesse in beleggen.