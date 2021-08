Wekdienst 6/8: Verdachte Mallorca voorgeleid • Gift voor schade wateroverlast

We beginnen met het weer. Vanuit het zuidwesten naar het noordoosten trekken enkele buien over het land, tussendoor komen ook opklaringen voor. Er staat een stevige zuidwestenwind, aan zee af en toe krachtig. De middagtemperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden.

Wat heb je gemist?

Twee Wit-Russische atletiekfunctionarissen zijn weggestuurd uit Tokio, meldt het Internationaal Olympisch Comité. Het gaat om Artoer Sjoemak en Joeri Majsevitsj. Sjoemak is plaatsvervangend directeur van het Wit-Russisch olympisch trainingscentrum, Majsevitsj is de bondscoach van het atletiekteam.

Sjoemak en Majsevitsj waren afgelopen week betrokken bij pogingen om de Wit-Russische sprintster Kristina Timanovskaja terug te sturen naar Wit-Rusland. Hun accreditatie is ingetrokken en ze zijn inmiddels weg uit het olympisch dorp, zegt het IOC. Het wegsturen van de twee is "in het belang van het welzijn van de Wit-Russische atleten" en is een voorlopige strafmaatregel.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Geruchten en verklaringen genoeg, maar voorlopig is het gissen naar 'de echte waarom' achter de verklaring van Barcelona waarin de club het vertrek van Messi aankondigde. En zijn fans de wanhoop nabij. Kort na de verklaring verzamelen zich verschillende fans bij het Camp Nou. Om te huilen, met de handen in het haar weemoedig voor zich uit te staren, of gewoon om te wachten.

