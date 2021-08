Olympische revanche Marijne blijft uit: Indiase hockeysters grijpen naast brons

Assistent-coach Janneke Schopman troost de Indiase doelvrouw Navjot Kaur. - Reuters

De Indiase hockeysters van bondscoach Sjoerd Marijne en assistent Janneke Schopman hebben net naast het brons gegrepen. In de troostfinale van de Olympische Spelen in Tokio was Groot-Brittannië met 4-3 te sterk. "We hebben geen medaille", zei de afscheidnemende Marijne na afloop, "maar we hebben wel miljoenen mensen in India geïnspireerd. En dat is misschien nog wel mooier."

Dat India, de nummer tien van de wereld, überhaupt de troostfinale mocht spelen was al een stunt van jewelste. Vijf jaar geleden was de ploeg voor het eerst sinds 1980 aanwezig op het olympische toneel in Rio de Janeiro en werd toen laatste. Op die Olympische Spelen had Marijne willen schitteren met de Nederlandse hockeysters. Na een verloren EK-finale tegen Engeland in 2015 werd Marijne op instigatie van bepalende speelsters als Naomi van Ass, Ellen Hoog en Maartje Paumen aan de kant geschoven. Later dat jaar sprak de Brabantse coach openhartig over het litteken van dat ontslag. In 2017 ging Marijne aan de slag als coach van de Indiase hockeysters en loodste die ploeg - na ook de Indiase hockeymannen even onder zijn hoede te hebben gehad - naar de Spelen in Tokio. Stunten op de Spelen Met oud-international Janneke Schopman - die zelf als coach haar sporen had verdiend met de Verenigde Staten - als assistent aan zijn zijde overleefde India voor het eerst de groepsfase. Na de 1-0 zege op grootmacht Australië in de kwartfinales werd Marijne bedolven onder gelukwensen.

Een ultieme revanche tegen Nederland in de olympische finale zat er niet in. In de halve eindstrijd verloor India nipt met 2-1 van Argentinië. De Indiase premier Narendra Modi stak de hockeysters vervolgens telefonisch een hart onder de riem, waarop Marijne beloofde alles te zullen geven in de strijd om het brons.

In die troostfinale tegen Groot-Brittannië leek India echter door de zenuwen bevangen en mocht van geluk spreken dat de Britsen slordig omsprongen met de vele kansen. "Girls, play with your heart", was dan ook de boodschap van Marijne na het eerste kwart. Het gewenste effect bleef aanvankelijk uit en na 34 seconden in het tweede kwart lag de Britse openingstreffer in het doel. Ellie Rayer dribbelde knap de cirkel binnen en haar voorzet werd door Deep Grace Ekka in het eigen doel gewerkt. Pas na de 1-0 schudde India de schroom van zich af en dat resulteerde al snel in een mogelijkheid: Lalremsiani dwong doelvrouw Maddie Hinch tot een prachtige reflex. In ondertal incasseerde India even later toch de 2-0 na een fraaie backhand van Sarah Robertson.

Sjoerd Marijne en assistent Janneke Schopman zijn blij met de aansluitingstreffer van India tegen Groot-Brittannië. - NOS

Een herhaling van het eerdere groepsduel, dat eenvoudig met 4-1 werd gewonnen door de Britsen, leek in de maak. Niets bleek minder waar, want binnen vijf minuten had India de wedstrijd helemaal omgedraaid. Strafcornerspecialist Gurjit Kaur, die uitgebreid met de Nederlandse strafcornergoeroe Toon Siepmann heeft gewerkt, was twee keer trefzeker. En nog voor het rustsignaal prikte Vandana zelfs de 2-3 in de korte hoek.

Dolle vreugde bij Sjoerd Marijne na de 3-2 van India tegen Groot-Brittannië. - NOS

Tot een nieuwe stunt kwam het echter niet. Aanvoerster Hollie Pearne-Webb maakte in het derde kwart gelijk en tien minuten voor tijd dompelde Grace Balsdon het hockeygekke India in rouw door een strafcorner door de benen van doelvrouw Navjot Kaur in het doel te schieten: 4-3. Na het goud in Rio keren de Britse hockeysters nu terug met brons. De Indiase speelsters bleven in tranen achter, maar mogen terugkijken op een fantastisch toernooi.