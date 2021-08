Snelwandelaar Villanueva verliest, maar mag zich toch een winnaar voelen

Even wachten... even wachten nog... snelwandelaar grijpt zijn moment - NOS

Villanueva heeft een bijzonder verhaal. Eén met bijzonder veel tegenslag, bovendien. Zijn zoontje werd blind en met een hersenverlamming geboren. En sinds twee jaar is z'n vader vermist.

Het was lang, heel lang wachten op de laatste deelnemer bij de 50 kilometer snelwandelen. Dik een uur na de nummer één Dawid Tomala komt Claudio Villanueva over de finish. Maar de Ecuadoriaan mag zich toch een winnaar voelen.

En met succes. Villanueva was al actief op de Spelen van Rio de Janeiro en wist zich ook te kwalificeren voor Tokyo 2020. Daar eindigde hij als 47ste en laatste, op 20 minuten en 3 seconden van de op een na laatste deelnemer.

Maar Villanueva maakte een onuitwisbare indruk. Na de finish wijst hij naar de hemel, voor zijn vader. De tranen kan hij niet tegenhouden, de goedbedoelende medici die hem in een rolstoel willen zetten wel.

Het applaus van achter de hekken is warm en gemeend. Villanueva, de verliezer die een winnaar was.

Achtste deelname

Een andere deelnemer, de Spanjaard Jesus Angel Garcia, beleefde ook een succes. Hij voltooide zijn achtste Olympische Spelen. Een record. Hij was er al bij in 1992, bij de Spelen in Barcelona. Garcia eindigde als 35ste.