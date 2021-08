Collega's zijn stil, maar fans treuren om breuk Messi en Barcelona

Opvallend. Of zijn ze zich ervan bewust dat het toch maar een tactisch steekspel is en de soep niet zo heet gegeten wordt als hij is opgediend?

Betrouwbaar nieuws, welteverstaan. Want berichten over Messi zijn er genoeg. Hij zou al contact gehad hebben met Paris Saint-Germain, de club van Neymar, met wie hij nog afsprak tijdens zijn vakantie op Ibiza. Nee hoor, niks van waar, denkt Le Parisien te weten. PSG is niet geïnteresseerd.

Kort na de verklaring verzamelen zich verschillende fans bij het Camp Nou. Om te huilen, met de handen in het haar weemoedig voor zich uit te staren, of gewoon om te wachten. Wachten op nieuws.

Een journalist van de BBC, die een boek over Messi schreef, rept van een "drastische zet in het grote machtsspel". Oftewel, Messi is helemaal niet weg, maar met het statement wil Barcelona La Liga dwingen het salarisplafond wat op te hogen.

Een collega van Marca, de Madrileense krant die als eerste over de breuk schreef, weet echter zeker dat er geen strategie is. Messi is weg en is er geen weg terug.

Het wachten is nu op de persconferentie van Barcelona-voorzitter Joan Laporta, vandaag om 11.00 uur. Laporta zal tekst en uitleg gaan geven, al is het niet te verwachten dat hij afwijkt van de lijn die de club tot nu toe volgt. Barça is al uren bezig om Messi uit te zwaaien, met de ene na de andere fraaie post op social media.

Wachten, wachten, wachten. Wanhopig, of met een flinke dosis scepsis. En ondertussen wordt de tijd gevuld met hardop speculeren.