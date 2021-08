IOC stuurt twee Wit-Russische officials weg uit Tokio om zaak-Timanovskaja

Sjoemak en Majsevitsj waren afgelopen week betrokken bij pogingen om de Wit-Russische sprintster Kristina Timanovskaja terug te sturen naar Wit-Rusland. Hun accreditatie is ingetrokken en ze zijn inmiddels weg uit het olympisch dorp, zegt het IOC. Het wegsturen van de twee is "in het belang van het welzijn van de Wit-Russische atleten" en is een voorlopige strafmaatregel.

Twee Wit-Russische atletiekfunctionarissen zijn weggestuurd uit Tokio, meldt het Internationaal Olympisch Comité. Het gaat om Artoer Sjoemak en Joeri Majsevitsj. Sjoemak is plaatsvervangend directeur van het Wit-Russisch olympisch trainingscentrum, Majsevitsj is de bondscoach van het atletiekteam.

Timanovskaja had kritiek geuit op het olympisch comité van Wit-Rusland omdat ze werd verplicht de 4x400 meter-estafette te lopen, terwijl dat geen onderdeel is waar ze normaal gesproken aan deelneemt. Ze is gespecialiseerd in de 200 meter.

Tuchtzaak

Vervolgens werd ze tegen haar wil naar het vliegveld van Tokio gereden. Ze vreesde voor haar veiligheid als ze inderdaad naar Minsk terug zou keren en stapte niet op het vliegtuig. Inmiddels is ze in Polen, dat haar een visum heeft verleend. Ook haar man is in Polen. Hij vluchtte na de weigering van Timanovskaja naar Oekraïne, samen met hun kind.

Twee dagen geleden werd er een tuchtzaak geopend van het IOC tegen de twee functionarissen "om de feiten vast te stellen". Mogelijk blijft het niet bij het wegsturen van Sjoemak en Majsevitsj en zijn er ook nog gevolgen voor het Wit-Russische olympisch comité.

Geen activist

Gisteren gaf Timanovskaja een persconferentie in Polen. Daarin zei ze graag terug te willen keren naar een "vrij Wit-Rusland". Ze zei zich nooit bezig te hebben gehouden met politiek: "Ik ben nooit naar protesten geweest en ik heb me nooit tegen de Wit-Russische regering uitgesproken."

Dat ze weigerde op het vliegtuig te stappen had onder meer te maken met een telefoontje van haar oma: "Mijn oma belde me toen ik al naar de luchthaven werd gereden", aldus de atlete. "Alles wat ze zei was: 'kom niet terug, het is niet veilig'. Ik had 10 seconden om te beslissen."

Bekijk hier beelden van de persconferentie van Timanovskaja: