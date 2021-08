'Uitspraak Raad van State vertraagt bouw zeker 25 windmolenparken'

Een recente uitspraak van de Raad van State over een windmolenpark in Delfzijl heeft consequenties voor zeker 25 andere voorgenomen windmolenparken. Dat meldt dagblad Trouw. Dat de uitspraak bredere gevolgen zou hebben was bekend, maar niet hoeveel projecten ermee te maken zouden krijgen.

Het Delfzijlse windpark had de gevolgen van de bouw voor het milieu in kaart moeten brengen, zoals geluidsoverlast en het ontstaan van slagschaduwen. Ook minstens 25 andere parken zonder definitieve bouwvergunning hebben een dergelijke toets niet gedaan. Europese regels verplichten die toets, concludeerde de Raad van State. Als er wel al een definitieve vergunning is verleend hoeft er niet alsnog een milieutoets gedaan te worden.

Trouw schrijft dat de fout ligt bij de overheid, die niet om de rapportage gevraagd heeft. Branchevereniging van windenergiebedrijven NWEA noemt het in Trouw "een serieuze zaak". Er is vooral sprake van onzekerheid, zegt de vereniging. "Of financiële schade optreedt moet blijken."

Demissionair staatssecretaris Yesilgöz van Economische Zaken en Klimaat zei eerder dat de overheid werkt aan het opnemen van de milieutoets in het traject om een vergunning te verlenen. In de tussentijd moeten gemeenten zelf alvast toetsen of een project aan de milieuregels voldoet.