Til opnieuw grote man bij winnend Feyenoord: twee goals tegen Luzern

Zoals in de 39ste minuut toen Alireza Jahanbakhsh goed doorzette en een vlammend schot losliet, dat Luzern-doelman Vaso Vasic niet onder controle kreeg. Til, net niet buitenspel, was er in de rebound als de kippen bij om zijn tweede doelpunt van de avond en vijfde in de Conference League te laten aantekenen.

Zo moeizaam als Feyenoord zich in de tweede ronde van de Conference League wist te ontdoen van het nietige FC Drita, zo glorieus zijn de Rotterdammers begonnen aan de derde schifting. Bij FC Luzern werd met 3-0 gewonnen, met opnieuw twee treffers van Guus Til, die Feyenoord vorige week bijna hoogstpersoonlijk langs de Kosovaren had geholpen.

Kort daarop maakte Jordy Wehrmann zijn entree bij FC Luzern. De 22-jarige Hagenaar voetbalde vanaf zijn zevende bij Feyenoord maar tekende na een verhuurperiode van een half jaar deze zomer bij de Zwitsers. Het was niet per se zijn verdienste, maar prompt werd de thuisploeg gevaarlijk met afstandsschoten van de middenvelders Marvin Schulz en Filip Ugrinic.

Een minuut later hakte spits Brian Linssen naar Sinisterra, die zich ontdeed van de doelman, maar daarna tevergeefs voor eigen succes ging in plaats van de bal aan een vrijstaande medespeler te gunnen.

Elfsborg of Velez?

IF Elfsborg is er donderdag voor eigen publiek niet in geslaagd afstand te nemen van FK Velez. Het eerste duel tegen de Bosnische opponent in de derde voorronde van de Conference League eindigde in 1-1.

De uiteindelijke winnaar van het onderonsje neemt het in de play-offs op tegen Feyenoord, mits de Rotterdammers zich volgende week niet thuis alsnog laten verrassen door FC Luzern.