'Misschien doet Barcelona dit om duimschroeven aan te draaien bij La Liga'

"Dit is wereldnieuws. Messi is en was Barcelona", zegt Edwin Winkels, correspondent in Spanje, in een reactie op het aangekondigde vertrek van de Argentijnse wereldster.

"Hij kwam als dertienjarige hier aan en heeft maandenlang gewacht totdat hij zijn eerste oefenwedstrijdje mocht spelen om te laten zien hoe goed hij was. Vier jaar later debuteerde hij."

Hoewel er afgelopen week nog onderhandeld werd tussen beide partijen en het heel duidelijk was dat ze bij elkaar wilden blijven, is het toch uiteindelijk niet gelukt. Winkels: "Sinds 1 juli is Messi vrij om te onderhandelen met wie dan ook, maar hij wilde alleen met Barcelona in gesprek."

Plafond

De twee hadden elkaar eeuwige trouw beloofd, maar de regels lijken nu een langer verblijf in Catalonië te blokkeren. "Barcelona heeft te maken met strenge regels én enorme schulden", vervolgt Winkels. "Ook al wilde Messi zeventig procent van zijn salaris inleveren, de club moet onder dat plafond blijven."