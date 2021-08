Is er een oplossing voor de binnenvaartschepen met giftige lading?

Maar of ze dan gaan varen is een tweede. ASV, de belangenvereniging voor schippers, weet namelijk dat de schippers zich niet helemaal in het plan kunnen vinden. "Twee van de drie schippers willen naast een reddingsboot, voor het geval de bemanning plotseling moet evacueren, een vergoeding voor deze gang van zaken", zegt Sunniva Fluitsma van ASV. "Zolang dat niet geregeld is varen ze niet, heb ik begrepen."

Vorige week werd fosfine ontdekt in een partij graan uit Polen, die vanuit een trein in Oss is overgeladen op de schepen. De tarwe was onderweg naar diervoederbedrijf De Heus Voeders. Bij een meting werden 300 tot 400 fosfinedeeltjes per miljoen deeltjes aangetroffen. Fosfine is al zeer gevaarlijk in een concentratie van 0,5 deeltjes per miljoen. De schippers werden gecontroleerd in het ziekenhuis, maar bleken niets te mankeren.

Fosfine is bedoeld om de lading te ontsmetten zodat er geen ongedierte bijkomt. Het wordt in de vorm van pillen in het ruim gestopt. Het is onduidelijk hoe de concentratie fosfine in de schepen zo hoog kon worden.