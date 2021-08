Oud-Ajacied Bryan Roy vervolgd voor dreigtweet over Rutte

Oud-profvoetballer Bryan Roy moet volgende maand voor de rechter verschijnen omdat hij via sociale media demissionair premier Rutte zou hebben bedreigd. Dat bevestigt het OM aan de NOS na berichtgeving van Het Parool.

De 51-jarige oud-profvoetballer reageerde in april op een tweet van iemand anders over Rutte. "We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte (..)" Roy reageerde daarop met de tekst: "Headshot krijgtie straks." Naar aanleiding van deze tweet is aangifte tegen Roy gedaan.

Het OM laat weten dat Roy vanwege de tweet door de politie is verhoord en dat het OM de zaak in onderzoek had. Dat onderzoek is nu dus afgerond, meldt AT5. Roy moet in september voor de politierechter verschijnen.

Roy kwam in zijn loopbaan 32 keer uit voor het Nederlands elftal. NH Nieuws schrijft dat hij eind vorig jaar ook al in opspraak raakte nadat hij journalist Chris Klomp had bedreigd via Twitter.