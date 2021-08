'Wit-Rusland stuurt migranten naar Polen', Loekasjenko scheldt Litouwers uit

Vandaag werd een groep van 71 voornamelijk Iraakse migranten opgepakt, gisteren werd een groep van 62 mensen tegengehouden. Dat zijn bij elkaar meer migranten dan in heel 2020 aan de Wit-Russische grens werden gearresteerd (122). In heel juli werden 242 migranten aangehouden.

Buurland Litouwen kampt al langer met een toenemende instroom van illegale migranten vanuit Wit-Rusland. Dat begon in juni, kort nadat westerse landen nieuwe sancties tegen het regime van president Loekasjenko hadden ingesteld. Dat gebeurde in reactie op de arrestatie van activist Roman Protasevitsj. In totaal zijn dit jaar 4100 mensen via Wit-Rusland Litouwen binnengekomen, vijftig keer zoveel als in 2020.

Volgens de Poolse onderminister van Binnenlandse Zaken Maciej Wasik voert Wit-Rusland een "hybride oorlog" met de Europese Unie, door "immigranten als levend wapen" te gebruiken. Door de illegale migratie zou de EU moeten worden gedestabiliseerd.

