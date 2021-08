Vitesse ontsnapt in slotfase aan pijnlijke nederlaag tegen Dundalk (2-2)

Vreugde bij Vitesse na de late gelijkmaker - ANP

Vitesse is zijn Europese avontuur begonnen met een schamel gelijkspel in de derde voorronde van de Conference League. In eigen huis werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen de Ierse middenmoter Dundalk, dat kort voor tijd zelfs nog leidde. Volgende week wacht de Arnhemmers de return, waarin alsnog een plaats in de play-offs verdiend kan worden. Vitesse-trainer Thomas Letsch begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de wetenschap dat Riechedly Bazoer en Oussama Tannane, vorig seizoen de smaakmakers in de ploeg die als vierde eindigde in de eredivisie en in het bekertoernooi tot de finale reikte, azen op een aantrekkelijke transfer. Hij maakte daarom ook geen gebruik van het tweetal in de oefenwedstrijden. Bazoer in basis Eind juli deed Letsch echter na een povere serie oefenduels alsnog een beroep op Bazoer in het vriendschappelijk duel met Bochum (2-1 winst) en ook tegen Dundalk begon de zesvoudig international als vanouds in het centrum van de Arnhemse verdediging. De Duitse oefenmeester achtte Tannane nog niet fit genoeg voor de basiself.

Riechedly Bazoer in actie - Pro Shots

Alsof hij wilde bewijzen met zijn hoofd echt nog wel bij Vitesse te zijn, kwam het eerste Arnhemse gevaar na een klein kwartier van de voet van Bazoer, die van afstand net iets te hoog vuurde. Even later was Dundalk-keeper Alessio Abibi net op tijd om een indraaiende hoekschop van Maximilian Wittek uit zijn doel te houden. In de twintigste minuut was het alsnog raak. Na een afgeslagen Ierse corner eindigde een snelle counter via de jonge rechtsachter Million Manhoef bij Matus Bero die beheerst afrondde: 1-0. Het antwoord van Dundalk volgde al snel, maar het schot van Patrick McEleney stuiterde via de lat over.

Matus Bero heeft Vitesse op 1-0 gezet - ANP

Lois Openda had de 2-0 op zijn schoen, maar schoot voorlangs, en de nieuwe spits Nikolai Frederiksen vond Abibi op zijn weg. De sluitpost redde op slag van rust ook knap op een inzet van Bero. Slordig In de tweede helft liet Bazoer zich opnieuw als eerste Vitessenaar gelden. Deze keer trof zijn schot van buiten het strafschopgebied de buitenkant van de paal. Een toevallige kans aan de andere kant bleek niet besteed te zijn aan Gregory Sloggett. Met een verse spits, de maar liefst 38-jarige Patrick Hoban voor de 32-jarige David McMillan, hoopte Dundalk het Vitesse wat moeilijker te maken en de gelijkmaker kwam er zowaar nog ook, zij het niet dankzij de invaller. McEleney, die in de eerste helft al de lat had getroffen, kopte in de 65ste minuut de 1-1 achter de van Schalke 04 overgenomen Markus Schubert.

Vitesse-kwelgeest Patrick McEleney - Pro Shots