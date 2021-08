'Kwestie van tijd dat pro-Koerdische oppositiepartij verboden wordt'

In Turkije bereidt de pro-Koerdische oppositiepartij HDP zich voor op het ergste: een definitief verbod op de gehele partij. De Turkse staat daagde de oppositiepartij in maart voor de rechter. In de aanklacht staat dat de HDP een gevaar is voor de "eenheid van de natie" omdat het een politieke tak zou zijn van de PKK, de terreurgroep waar Turkije al decennia mee in oorlog is.

De partij is het oneens met de aanklacht en zegt dat Erdogan vooral wil afrekenen met de op één na grootste oppositiepartij in Turkije. De partij is van mening dat het geen kwestie is van 'of', maar van 'wanneer' de HDP noodgedwongen de deuren moet sluiten.

Correspondent Mitra Nazar bezocht een HDP-burgemeester die noodgedwongen moest aftreden. Volgens haar partijleden een voorbeeld van repressie door Erdogan, volgens tegenstanders niet meer dan logisch: "Vijf jaar geleden waren hun wapens nog op ons gericht."