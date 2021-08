Messi en FC Barcelona na ruim twintig jaar uit elkaar

Barcelona gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. Daardoor kan en mag de Spaanse club een nieuw lucratief contract voor Messi niet afsluiten. Daarmee komt er een einde aan een historisch tijdperk bij Barcelona waarin de Zuid-Amerikaanse spits vele prijzen en records binnenhaalde.

Het vertrek van Messi is voor coach Koeman, die aan zijn tweede seizoen in Camp Nou is begonnen, een enorme tegenvaller. In zijn eerste jaar als trainer bij Barcelona had de trefzekere dribbelaar een moeizame start, maar naarmate het seizoen vorderde, kwam Messi steeds beter in vorm.

Meer dan een triomf in het Spaanse bekertoernooi zat er echter niet in. Ook voor Koeman zal het nu wennen zijn, een elftal van Barcelona waarin de levende legende Messi definitief ontbreekt.

Premier League next?

Manchester City van trainer Pep Guardiola lijkt een serieuze kandidaat om Messi's nieuwe club te worden. De Spaanse trainer werkte bij Barcelona lange tijd met de Argentijnse aanvaller en heeft financieel flinke armslag.