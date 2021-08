Een rustige olympische nacht: de wekker kan wat later

Olympische nacht - Fontijn - NOS

Nadat het olympische medaillerecord van Sydney (25 medailles) al is gesneuveld, gaat de Nederlandse equipe op de veertiende dag van de Olympische Spelen in Tokio op jacht naar nog meer medailles. Het wordt een rustige nacht, dus de wekker kan wat later. Om 07.00 uur komt boksster Nouchka Fontijn in actie in de halve finale tot 75 kilogram. Ze staat in de ring tegenover Lauren Price uit Groot-Brittannië. En daar schuilt nog wel een verhaal achter.

OS bij de NOS: komende nacht vanaf 06.00 uur De komende nacht gaan we met de Olympische Spelen later op zender (NPO 1) en op de stream (NOS.nl en app) dan normaal. Door het uitstel van de voetbalfinale (v) tussen Zweden en Canada beginnen we niet om 03.55 uur maar om 05.55 uur. De finale is uitgesteld in verband met de te verwachte hitte in Japan en wordt nu om 14.00 Nederlandse tijd gespeeld, aan het begin van de avond in Japan.

Op de wereldkampioenschappen in 2019 stond de Nederlandse al op het podium, maar kreeg ze tijdens te ceremonie te horen dat Price protest had ingediend. Price kreeg gelijk en Fontijn moest genoegen nemen met het zilver. "We hebben na die WK-finale al twee keer tegen elkaar gebokst, die heb ik twee keer gewonnen. Er is al een stukje revanche geweest", zei Fontijn nadat ze de halve finale in Tokio had bereikt. De boksster is met haar halve finale plek al zeker van een medaille, welke kleur dat wordt is nog de grote vraag.

Als Fontijn haar bokshandschoenen heeft uitgedaan, mogen de baanwielrenners in vol ornaat aantreden. Vanaf 08.30 uur komt de koningin van de keirin, Shanne Brasspenincx weer de baan op voor de kwalificatie van de sprint. Normaal gesproken zou baanwielrenster Laurine van Riessen daar ook staan, maar omdat zij donderdag hard onderuit ging en geblesseerd raakte aan onder andere haar ribben en haar sleutelbeen zitten haar Olympische Spelen erop. Ondanks het gemis valt er voor haar collega's nog een hoop succes te behalen. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Kirsten Wild en Amy Pieters komen allemaal in actie en maken kans op het eremetaal. Medailleregen? Later op de dag wordt er hoe dan ook nog een medaille behaald door de Nederlandse equipe. De hockeysters staan om 12.30 uur in de finale tegenover Argentinië en staan op het punt hun olympische titel - dit het in 2016 verloor aan Groot-Brittannië - te heroveren. Ook de gouden Sifan Hassan zal weer haar beste beentje voorzetten donderdag. Zij komt om 14.50 uur in actie in de finale van de 1.500 meter. Op de voet gevolgd door de Nederlandse 4x100 meter estafettevrouwen.