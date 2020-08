Zoektocht Beiroet: 'Het lijkt erop dat iedereen in de haven al is gevonden'

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR zocht vandaag voor de tweede dag op rij naar slachtoffers van de explosie in Beiroet. Bij de zoektocht door het puin in het havengebied hebben zij tot nu toe geen slachtoffers gevonden. Dat is waarschijnlijk goed nieuws: "Het lijkt erop dat iedereen die daar lag, al door de lokale diensten is gevonden", zegt woordvoerder Jop Heinen, die met het reddingsteam in de Libanese hoofdstad is.

Bij de werkzaamheden gingen vanochtend voor het eerst acht speurhonden mee. De speciaal getrainde dieren werden woensdag samen met het team van 63 man overgevlogen uit Nederland. De dieren werden met speciaal vervoer naar de haven gebracht. De hulp van de honden is belangrijk, omdat het team dankzij de speurhonden kan uitsluiten dat er nog slachtoffers onder het puin liggen.

De dieren zijn getraind om "aan te slaan op de geur van levende mensen", zegt Heinen. "Ze zijn een ongekende luxe om bij je te hebben." De dieren worden een voor een het gebied in gestuurd. Als ze sporen van overlevenden detecteren, laten ze dat aan het team merken. De honden worden afgewisseld omdat het in Libanon erg heet is. "We moeten ze voldoende rust geven. Daarom is het fijn dat ze er alle acht zijn."