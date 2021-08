Herboren Vetter ziet na zwarte periode zon weer schijnen: 'Nu eten én drinken'

Anouk Vetter (l) viert haar olympisch zilver met Emma Oosterwegel - ANP

Het waren maar een paar woorden. "Als je ziet waar ik vandaag kom en dat ik hier nu sta", zei de 28-jarige, trotse Amsterdamse, nadat ze loodzware zevenkamp over twee dagen in Tokio als nummer twee had afgesloten. Het was een kleine verwijzing naar een donkere periode, die haar bijna uit de atletieksport had verdreven. Ze richtte zich op en zie daar: olympisch zilver op de zevenkamp in Tokio. "Geweldig, ik ben heel trots op wat ik hier heb gedaan." Misschien had ze goud laten liggen door een voor haar tegenvallende afstand bij het speerwerpen, maar de blijdschap overheerste. Op een ongekende manier. Tranen, lachen, lol; Vetter kent de keerzijde van topsport en weet inmiddels dat je van een mooie prestatie moet genieten. "Eten en drinken", schreeuwde ze bijna uit op de vraag wat ze nu ging doen.

Bijna twee jaar geleden vertrok er een andere Vetter als een dief in de nacht uit het imposante atletiekstadion in Doha. Nog voor de afsluitende 800 meter op de zevenkamp pakte Vetter haar tas en verliet de wereldkampioenschappen. Ze was het plezier in topsport kwijt, had zichzelf jarenlang met een veel te hoog verwachtingspatroon opgezadeld. In Doha was het genoeg. Atletiek voelde als een kwelling. "Ik voelde me niet meer gelukkig op de atletiekbaan", zei ze maanden later in een interview met de NOS. Het plotselinge vertrek was het eindstation van een zwarte periode. Die was een jaar eerder bij de Europese kampioenschappen in Berlijn begonnen. Ze was daar, twee jaar na haar verrassende Europese titel in Amsterdam, aardig op dreef. De Amsterdamse eindigde als vijfde met een meer dan redelijk puntentotaal. Het deed haar allemaal niets meer.

