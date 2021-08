Het meest bedreigde bos van Brazilië is niet de Amazone

Het Mata Atlântica, zoals de Brazilianen het noemen, in de omgeving van São Paulo - PA Images / Alamy

Terwijl de wereld zich grote zorgen maakt over de toenemende ontbossing van de Amazone, is een ander uniek bos in Brazilië al bijna helemaal verdwenen. Van het Atlantisch Woud is nog maar 12 procent over. Ter vergelijking: ongeveer 83 procent van de Amazone staat nog overeind. Ooit bedekte het Atlantisch Woud een groot deel van het Braziliaanse kustgebied. Tegenwoordig woont 70 procent van de Brazilianen er. Van het oorspronkelijke bos zijn hier en daar wat plukjes overgebleven. Het eiland Ilha do Cardoso, in de deelstaat São Paulo, is zo'n plek. Het gehele eiland is beschermd gebied. Biologen Roberto Fusco Costa en Bianca Ingberman komen er vaak. "Dit is een van de grootste aaneengesloten overblijfselen van het oorspronkelijke bos", zegt Fusco, terwijl de regen nadruppelt in het woud. Tussen de buien door trekt hij samen met zijn collega en echtgenote Ingberman dieper het bos in. Ze gaan een cameraval plaatsen, in de hoop grote zoogdieren te kunnen registreren. Bekijk hier de reportage die correspondent Marc Bessems met de twee biologen maakte in het Atlantisch regenwoud:

'De regering doet niets voor het Atlantisch regenwoud' - NOS

"Dit project loopt nu al een paar jaar, en we hopen het nog heel lang vol te houden. We willen weten welke dieren hier nog overleven, en in welke hoeveelheden. Dat is belangrijk om ze te kunnen helpen, en ze te beschermen", legt Ingberman uit. "We zoeken vooral naar drie grote zoogdieren: de tapir, de witlippekari en de jaguar." Het is heel belangrijk om deze soorten te beschermen, want ze hebben een belangrijke functie, zegt Ingberman. "De tapir, bijvoorbeeld, eet grote zaden en verspreidt die over een grote afstand." Zijn vrouw vult hem aan: "Daarom noemen ze de tapir ook wel de tuinman van het oerwoud." Jaguar spotten Het stel plaatste de afgelopen jaren al tientallen cameravallen op plekken zoals deze. Heel soms registreren ze een jaguar, het grootste roofdier van het continent. "We denken dat er nog maar een stuk of 300 exemplaren rondlopen in het Atlantisch Woud", verzucht Fusco, terwijl zijn vrouw de cameraval aanzet. Het Atlantisch Woud staat al jaren onder druk, maar onder president Bolsonaro verslechterde de situatie, denken de biologen. "De afgelopen drie jaar zagen we een toename van de ontbossing in het Atlantisch Regenwoud. We zien dat het wordt aangemoedigd", zegt Fusco.

Quote Zoals de huidige regering geen moeite doet om de Amazone te beschermen, zo doet ze ook niets voor het Atlantisch Regenwoud. Bioloog Ingberman