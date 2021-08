Olympische uitzending bij de NOS komende nacht pas vanaf 05.55 uur

De komende nacht gaat de NOS later beginnen met de uitzending van de Olympische Spelen op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app dan normaal. Door het uitstel van de voetbalfinale tussen de vrouwen van Zweden en Canada beginnen we niet om 03.55 uur maar om 05.55 uur.

De finale is uitgesteld vanwege de te verwachten hitte in Japan en wordt nu om 14.00 uur Nederlandse tijd gespeeld. Dat is aan het begin van de avond in Japan.

Zeven uur Fontijn

Het programma begint nu om 06.00 uur met live beelden van de volleybalwedstrijd tussen Servië tegen de Verenigde Staten (halve finale bij de vrouwen) en samenvattingen.

De eerste Nederlandse die in actie komt, is Nouchka Fontijn. Zij bokst om zeven uur haar wedstrijd in de halve finales tegen de Britse Lauren Price.