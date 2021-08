Advocaten Schouten en De Jong: 'Beveiliging rond kroongetuigen niet op orde'

De advocaten pleitten voor een breed onafhankelijk onderzoek naar de beveiliging rondom kroongetuigen. "Om de overheid ervan te doordringen dat als men kroongetuigen wil inzetten iedereen rondom die persoon, van familie tot advocaten en andere betrokkenen, beveiligd moet worden", zo zei De Jong. "We zijn nu tot de conclusie gekomen dat Nederland daartoe niet in staat is."

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong hebben forse kritiek geuit op de beveiliging van de betrokken personen bij het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. De advocaten van kroongetuige Nabil B. zeiden zich in een ingelaste persconferentie zorgen te maken over de veiligheid van de betrokkenen.

De Jong sprak over "het nieuwe normaal" in de samenleving. Daarmee doelde hij op het feit dat er betere beveiliging moet komen bij processen met kroongetuigen. "Daar moeten we mee dealen als samenleving. Als dat niet lukt, moeten we niet meer werken met kroongetuigen."

In een schriftelijke reactie stelt het ministerie dat de commissie-Joustra het onderzoek onafhankelijk en kritisch zal verrichten. "De heer Joustra heeft ruime ervaring met het doen van onafhankelijke onderzoeken en beschikt over de juiste kennis en expertise", zo stelt het ministerie.

Volgens Schouten is er rond de beveiliging van De Vries een aantal zaken niet goed gegaan. "De dreigingsinschatting is niet juist geweest", zegt hij. "Ook is er onvoldoende gecommuniceerd tussen de overheidsinstellingen. Dat denken wij en dat moet volgens ons uit het onderzoek komen."

De advocaten stellen dat het klopt de Peter R. de Vries geen persoonsbeveiliging wenste. Hij was volgens de twee echter wel in gesprek met justitie over een vorm van beveiliging die beter bij hem zou passen. In een tekstbericht van het ministerie aan de advocaten van afgelopen maart zou staan dat de dreiging rond De Vries niet was toegenomen.

NOS op 3 legt je in de video hieronder uit waar het Marengo-proces over gaat: