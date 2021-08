Omstreden Franse coronapas en vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers komen er

Tienduizenden mensen gingen de afgelopen weken de straat op om te protesteren tegen de wet. Tegenstanders vinden dat de regels veel te ver gaan. De raad gaat niet mee in die bezwaren. Volgens de raad gaat de wet niet in tegen de Franse grondwet omdat de wet als doel heeft om de gezondheid van de bevolking te beschermen.

Fransen en mensen die het land bezoeken mogen vanaf volgende week alleen nog kroegen, restaurants en sommige winkelcentra in als ze in het bezit zijn van een coronapas. Voor winkelcentra geldt dit alleen als lokale autoriteiten daartoe besluiten en er een grote kans is op besmettingsgevaar. Daarbij moeten mensen altijd toegang houden tot essentiële goederen.

De omstreden Franse coronawet gaat er komen. Vorige week stemden beide Kamers van het Franse parlement al in, nu heeft ook de Grondwettelijke Raad de wetgeving grotendeels goedgekeurd. Daarmee is de laatste horde voor de wet genomen.

"Hier zullen de demonstranten niet blij mee zijn", zegt NOS-correspondent Frank Renout. "Dit is een steun in de rug voor president Macron en zijn beleid. Afgelopen weekend zagen we in totaal meer dan 200.000 mensen die de straat op gingen. Zaterdag zullen er een hele hoop weer de straat op gaan."

Er zijn twee onderdelen die volgens de raad niet mogen. Een zorgmedewerker met een kortlopend contract mag niet ontslagen worden als deze een vaccin weigert en de verplichte tiendaagse quarantaine na een coronabesmetting gaat volgens de raad ook te ver.