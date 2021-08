Bagage Transavia-vluchten niet mee door personeelstekort: 'Elke dag moet ik overwerken'

Bagageband ter illustratie - ANP

Door een personeelstekort bij de bagage-afhandelingsbedrijven op Schiphol zijn de afgelopen week meerdere vluchten van luchtvaartmaatschappij Transavia zonder bagage vertrokken. Het bedrijf zegt te werken aan een oplossing. Gisteren wisten piloten van Transavia te voorkomen dat de passagiers van hun vlucht zonder koffers op hun bestemming aankwamen, door deze zelf in te laden. Een woordvoerder van Transavia laat weten dat dit niet de gewone gang van zaken is. Normaal gesproken wordt de bagage ingepakt door personeel van een van de zeven bagage-afhandelingsbedrijven op Schiphol. Vluchten vertrekken zonder bagage Maar bij die bedrijven zijn te weinig mensen beschikbaar om het werk te kunnen doen. Een bagagemedewerker van Viggo vertelt over de omstandigheden waarin hij en zijn collega's werken. "In diensten van soms meer dan tien uur doen we met z'n tweeën het werk dat eigenlijk door minstens vier mensen gedaan zou moeten worden." Door het tekort wordt de bagage die door reizigers op de band wordt gezet niet ingeladen, omdat het personeel nog bezig is bij een ander vliegtuig. Medewerkers van verschillende bagage-afhandelingsbedrijven zeggen tegen de NOS dat er wel eens wat bagage achterblijft:

'Ik snap dat uitzendkrachten niet voor drie uurtjes komen werken' - NOS

Dat leidde er afgelopen week toe dat tien vluchten vertrokken zonder of maar met een deel van de ruimbagage. Afgelopen zondag leidde het tot onrust op een vlucht naar Napels, toen een passagier erachter kwam dat ze zonder haar bagage waren vertrokken. Op videobeelden die in het vliegtuig gemaakt zijn, is te zien dat de marechaussee de vrouw uiteindelijk uit het toestel haalt. Een woordvoerder van Transavia schetst het dilemma waarin de luchtvaartmaatschappij zit. "Door de coronamaatregelen moeten er meerdere formulieren gecontroleerd worden en kan het inchecken tijdelijk niet online en neemt het meer tijd in beslag. Daardoor wordt de tijd om de koffers in te laden krapper en zijn er te weinig mensen om dat werk te doen. Dan moeten we kiezen tussen vijftien vluchten met vertraging te laten vertrekken of een vlucht zonder bagage te laten vliegen." De woordvoerder benadrukt dat het afgelopen weekend een uitzonderlijk druk weekend was, en dat alle bagage inmiddels is gearriveerd bij de reizigers.

Piloten pakten zelf de bagage voor hun vlucht in - Transavia

Volgens Joost van Doesburg van werknemersvakbond FNV wordt het personeelstekort op Schiphol duidelijk door de situatie met de bagage. "Het tekort is te wijten aan de coronacrisis vorig jaar. Vluchten werden massaal geschrapt en personeel werd ontslagen omdat er geen werk meer was. Nu proberen de bedrijven elkaars personeel te overtuigen over te stappen naar de concurrent door hen een paar honderd euro extra salaris en betere arbeidsvoorwaarden te bieden." Viggo, dat de bagage van Transavia afhandelt, laat in een reactie te weten zich niet te herkennen in dit beeld. "De arbeidsvoorwaarden bij ons bevinden zich boven het gemiddelde van de sector."

Quote Ik zou eigenlijk 40 uur per week werken, maar daar zit ik bijna standaard overheen. Bagagemedewerker