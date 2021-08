Louis C.K. gaat weer op tournee, vier jaar na toegeven seksueel wangedag

De Amerikaanse stand-upcomedian en acteur Louis C.K. heeft aangekondigd dat hij weer op tournee gaat. Het wordt zijn eerste tour sinds hij in 2017 toegaf dat hij zich seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen tegen vrouwen.

De comedian, onder meer bekend van de comedyserie Louie die hij zelf schreef, regisseerde en waarin hij de hoofdrol vertolkte, gaat met zijn nieuwste show langs dertig Amerikaanse podia. Ook treedt hij begin 2022 op in Oekraïne, Duitsland, Denemarken en Roemenië.

De 53-jarige winnaar van een Emmy Award leeft sinds hij zijn misdraging toegaf buiten de schijnwerpers. Vijf vrouwelijke collega-artiesten verklaarden in 2017 tegen The New York Times dat hij hen uitnodigde op zijn hotelkamer en vervolgens zijn geslachtsdeel toonde en ging masturberen. Dat gebeurde allemaal tussen eind jaren 90 en 2005.

Hij bevestigde die verhalen en zei dat hij besefte dat hij zijn machtspositie had misbruikt. "Ik heb in mijn lange carrière alles mogen zeggen wat ik wilde. Nu is het tijd om een stap terug te zetten en te luisteren", zei hij destijds.

Tweede kans

Vanwege de affaire stopten verschillende mediabedrijven de samenwerking met de artiest. Netflix schrapte de opnames van een theatershow, HBO verwijderde oude stand-upvoorstellingen van zijn streamingdienst en zender FX annuleerde vier nieuwe series.

In 2018 deed C.K. wat voorstellingen om nieuw materiaal te testen. Dat kwam hem op kritiek te staan. Verschillende mensen liepen weg uit comedyclubs waar hij verscheen. Enkele beroemde komieken als Dave Chappelle en Chris Rock hebben opgeroepen om hem een tweede kans te geven.

In augustus 2016 trad C.K. op in Nederland. Hij stond toen in een uitverkocht Ziggo Dome.