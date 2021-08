Spelen Van Riessen voorbij: gebroken ribben, gebroken sleutelbeen en longkneuzing

Voor baanwielrenster Laurine van Riessen zijn de Olympisch Spelen voorbij. Tijdens de kwartfinales van het onderdeel keirin in het Izu Velodrome kwam zij zwaar ten val. Na een eerste korte behandeling langs de baan, werd Van Riessen per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis waar verdere onderzoeken volgde.

Van Riessen heeft meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een kneuzing van de long. Ze blijft in het ziekenhuis ter observatie. Vrijdag volgen ter controle verdere onderzoeken.

Van Riessen ging op het onderdeel keirin op de wielerpiste in Izu onderuit. De 33-jarige baanrenster kwam tijdens haar kwartfinale in aanraking met het achterwiel van de Duitse Emma Hinze, moest naar boven sturen en raakte daarbij de Britse Katy Marchant. Beiden kwamen hard ten val, maar Van Riessen was er het slechtst aan toe.

A-relaxed

Van Riessen, die eerder vierde werd op de teamsprint, stond op de Spelen nog ingeschreven voor het sprinttoernooi dat vrijdag begint.

Het ernstige ongeval van haar teamgenote kreeg Shanne Braspennincx, die naderhand verrassend goud veroverde op keirin, van dichtbij mee. "Het was heel a-relaxed om dat te zien, maar de knop moest om", zei de olympisch kampioene.

De Nederlandse raakte in een bocht uit balans, botste tegen de Britse Kart Marchant op en ging hard onderuit.