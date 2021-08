Slachtoffer (5) van bootexplosie Kropswolde overleden: 'Het is echt verschrikkelijk'

Locoburgemeester Erik Drenth spreekt van een tragische gebeurtenis: "Eén van onze jonge inwoners is overleden. Dat is echt verschrikkelijk."

Een van de kinderen die gisteren zwaargewond raakten bij een explosie op een boot in het Groningse Kropswolde, is overleden. Dat zegt de locoburgemeester van de gemeente Midden-Groningen tegen RTV Noord . Het gaat om een meisje van 5 jaar. Nog eens vijf mensen raakten gewond, onder wie twee jonge kinderen.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De boot zal forensisch worden onderzocht en getuigen en betrokkenen worden gehoord. Het onderzoek zal daarom nog enige tijd duren.

RTV Noord schrijft dat het ongeluk voor campinggasten en -personeel een traumatische ervaring was. In overleg met de politie en slachtofferhulp zijn daarom twee bijeenkomsten gehouden. "Eén voor de medewerkers van de camping en één voor de gasten van de camping die getuige waren van de explosie en die hulp hebben verleend. Je moet het toch een plekje kunnen geven en dan is het mooi dat je een stukje nazorg krijgt", zei campingeigenaar Gert de Vries.

Het was namelijk een moeilijke dag, zegt De Vries. "Ik was rustig aan het werk, toen ik plotseling over de portofoon hoorde van een medewerker: er is een explosie in de haven, je moet onmiddellijk komen."

De eigenaar kende de slachtoffers niet. "Het waren mensen die hier voorbij kwamen varen en even aanlegden om vrienden hun nieuwe bootje te laten zien. De vrienden duwden ze bij het weggaan weer af en toen explodeerde de boel."