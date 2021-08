Negenvoudig wereldkampioen Rossi (42) stopt met motorracen

Motorcoureur Valentino Rossi heeft zijn afscheid van de wedstrijdsport aangekondigd. De 42-jarige Italiaan, die negen wereldtitels op zijn naam heeft staan, maakt het seizoen in de MotoGP nog af en zet dan een punt achter zijn imposante carrière van een een kwart eeuw.

Rossi, die in 1997 in de 125cc-klasse voor het eerst wereldkampioen werd en in 2009 in de MotoGP voor het laatst, maakte het nieuws bekend in de aanloop naar de Grand Prix van Stiermarken die komend weekeinde in Oostenrijk verreden wordt.

Enkele hoogtepunten van de carrière van Rossi op een rij.