Eerste tegenvaller Van Gaal: zorgen om spierblessure Frenkie de Jong

Barcelona meldt dat de 24-jarige middenvelder een spier heeft verrekt, waarvoor een paar weken herstel wordt gerekend. Op 1 september speelt Nederland al in Noorwegen, waarna in een korte periode ook duels met Montenegro en Turkije volgen.

Frenkie de Jong heeft bij Barcelona een blessure aan zijn rechterkuit opgelopen. Dat is ook slecht nieuws voor Oranje, dat begin volgende maand voor een aantal cruciale WK-kwalificatiewedstrijden staat.

De Jong maakte vorig seizoen absurd veel speelminuten, bijna de meeste van alle EK-gangers. Tijdens het Europees kampioenschap toonde hij ook geen spoortje van overbelasting, maar moet nu toch een paar weken gedwongen rust houden.

Met Barcelona speelde De Jong woensdag nog mee in een verloren oefenduel met Red Bull Salzburg (2-1), waarin hij vlak voor tijd werd gewisseld.

De nieuwe bondscoach Louis van Gaal wordt dus al meteen opgezadeld met wat dilemma's, want ook zijn aanvoerder Virgil van Dijk is nog niet volledig fit. De verdediger maakte vorige week wel al zijn eerste speelminuten met Liverpool na een zware knieblessure, maar is nog niet helemaal de oude.