Man aangehouden voor bedreigen familie van chauffeur die agent doodreed

De 47-jarige motoragent Arno de Korte kwam op 7 juli om het leven nadat hij was aangereden door een trucker, die daarna doorreed. De 45-jarige chauffeur uit Melissant werd later alsnog aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er sterke aanwijzingen dat de chauffeur de agent met opzet heeft aangereden.

De verdachte uit Etten-Leur zei onder meer dat hij het transportbedrijf van het gezin in brand zou steken, meldt Omroep Brabant . De verdachte in de zaak met de omgekomen politieman werkte bij dit bedrijf.

De politie heeft een 59-jarige man aangehouden voor het bedreigen van familieleden van de vrachtwagenchauffeur die ervan wordt verdacht een motoragent in Rotterdam te hebben doodgereden . De man zou het gezin hebben bestookt met telefonische en schriftelijke bedreigingen.

