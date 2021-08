Spanjaard Ginés López wint eerste gouden medaille in sportklimmen

De 18-jarige Alberto Ginés López is de allereerste olympisch kampioen van het sportklimmen. Na de onderdelen speed, boulderen en lead had de Spanjaard, nog 36ste op het laatste WK, het minste aantal punten. Bij sportklimmen is de atleet met het minste aantal punten de winnaar.

En bij lead gaan de atleten een wand met hindernissen van 15 meter hoog op. Doordat deze drie onderdelen gecombineerd worden, is de winnaar dus een allround atleet, en niet per se een specialist op enkel één onderdeel.

Ginés López werd eerste in het onderdeel speed met een tijd van 6,42 seconden. In het boulderen eindigde de Spanjaard laatste, hij was niet in staat om ook maar één van de drie boulder routes te voltooien. In het lead klimmen werd hij vervolgens vierde.

Het is de eerste keer dat Ginés López goud wint. In 2019 werd hij tweede in een lead-wereldbekerwedstrijd, en won hij zilver op het EK lead.