Passagiersvliegtuig glijdt in India van landingsbaan, zeker 14 doden

In het zuiden van India is een passagiersvliegtuig bij de landing van de baan gegleden. Daarbij zijn zeker 14 inzittenden omgekomen, onder wie mogelijk beide piloten. Een woordvoerder van de luchthaven laat weten dat er mogelijk 123 gewonden zijn. Zeker 15 mensen zouden er slecht aan toe zijn.

Het ongeluk gebeurde rond 19:00 uur lokale tijd op Calicut International Airport, ook wel bekend als Karipur Airport, in de deelstaat Kerala.

Het toestel van Air India Express, een dochteronderneming van Air India, had inclusief bemanning 191 mensen aan boord. Onder hen waren ook kinderen. Op beelden is te zien dat het vliegtuig naast de landingsbaan ligt en in twee stukken is gebroken.

De gewonden worden met ambulances en personenauto's afgevoerd: