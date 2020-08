Passagiersvliegtuig glijdt in India van landingsbaan, onbekend aantal slachtoffers

In het zuiden van India is een passagiersvliegtuig bij de landing van de baan gegleden. Dat gebeurde om 19:00 uur lokale tijd op Calicut International Airport, ook wel bekend als Karipur Airport, in de deelstaat Kerala.

De politie vreest dat zeker twee inzittenden omgekomen zijn. Een woordvoerder van de luchthaven laat weten dat meerdere passagiers gewond zijn.

Het toestel van Air India had tenminste 174 passagiers aan boord, melden Indiase media. Op beelden is te zien dat het vliegtuig naast de landingsbaan ligt en in twee stukken is gebroken. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Uit Dubai

Het vliegtuig, waarschijnlijk een Boeing 737, kwam uit Dubai. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Uit beelden van de luchthaven wordt duidelijk dat de grond naast de landingsbaan zeer stijl afloopt. De regio kampte de afgelopen dagen bovendien met hevige regenval. De Indiase luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek begonnen.