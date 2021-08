Bosbranden houden Zuidoost-Europa nog steeds in hun greep

In het gebied rond Varibobi, aan de noordkant van de hoofdstad Athene, is een brand die onder controle was, weer opgelaaid. De inwoners van het gebied zijn per telefoon gewaarschuwd om het gebied te verlaten.

"Op Peloponnesos heeft de grote bosbrand de historische ruïnes van het antieke Olympia niet bereikt, maar het gevaar is nog niet geweken", aldus Keessen. Rond de archeologische bezienswaardigheid en het dorp zijn volgens de Griekse autoriteiten brandvrije zones gemaakt. Ook is er sinds dit jaar een eigen blussysteem waarbij met watersproeiers het terrein vochtig wordt gehouden. In de omgeving van Olympia zijn veel dorpen ontruimd.

In het noordelijke deel van Evia is de noodtoestand uitgeroepen. "Bewoners uit meerdere dorpen moesten daar de afgelopen nacht en vandaag hun huis achterlaten", zegt correspondent Conny Keessen. Er zijn waarschijnlijk meer dan 100 huizen door het vuur verwoest. Inmiddels zijn ongeveer 80 brandweermensen uit Frankrijk op het eiland aangekomen om te helpen met de bluswerkzaamheden.

De grootste brandhaarden bevinden zich momenteel in het noorden van het eiland Evia en in het zuiden en westen van het schiereiland Peloponnesos.

Het Griekse leger zet meer middelen in om de brandweer en lokale autoriteiten te helpen bij het bestrijden van de tientallen bosbranden die in het land woeden. Naast 500 militairen worden ook 39 vliegtuigen, verschillende helikopters, drones en bulldozers ingezet om de brandweer zowel vanuit de lucht als op de grond te ondersteunen.

In Turkije heeft de brandweer een brand onder controle gekregen die een elektriciteitscentrale bedreigde. De medewerkers van de centrale waren eerder in paniek op de vlucht geslagen. Ook de inwoners van het nabijgelegen stadje Oren werden gedwongen te vluchten voor de brand. De marine stuurde schepen om de inwoners te evacueren. Anderen vertrokken met de auto in een kilometers lang konvooi.

In Turkije woeden sinds negen dagen bosbranden in verschillende gebieden. In de provincie Mugla, waar Bodrum ligt, is een gebied van 55.000 hectaren afgebrand. Ook in de bij toeristen geliefde provincie Antalya woeden een aantal bosbranden.

Buitenlandse hulp

In Turkije is veel kritiek op de lakse reactie van de regering op de branden en de slechte voorbereiding op grootschalige bosbranden. Zo heeft de regering erkend dat het land over niet genoeg blusvliegtuigen beschikt. Blusvliegtuigen uit Oekraïne, Rusland, Azerbeidzjan, Iran, Spanje en Kroatië zijn de brandweer in Turkije te hulp geschoten. Later vandaag worden ook nog blusvliegtuigen uit Israël verwacht.

Twee Nederlandse helikopters zijn vanochtend vertrokken om te gaan helpen bij de bestrijding van bosbranden in Albanië. Ook in dat land woeden momenteel de grootste bosbranden in jaren.

De Chinook-helikopters zijn uitgerust met onder meer een zogenoemde bambi bucket, een flexibele zak waarmee per keer 10.000 liter op het vuur kan worden gegooid. Behalve de bemanning en techneuten vliegen ook een grondteam en andere ondersteunende medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht mee naar het land.