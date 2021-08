Degenkolb keert bij DSM terug op oude nest

John Degenkolb keert terug op het oude nest. De 32-jarige Duitser, die de afgelopen twee jaar geen potten kon breken bij Lotto Soudal, tekent tot 2025 bij Team DSM.

"Ik heb grote successen gekend bij het team", laat Degenkolb weten in een reactie. "We zijn altijd goede vrienden gebleven."

Degenkolb kwam in zijn carrière tot nu toe tot 48 zeges. Het gros daarvan behaalde hij in de vijf jaar (2012 tot en met 2016) dat hij voor het team van manager Iwan Spekenbrink uitkwam. Hoogtepunten waren Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix oin 2015 en bij elkaar tien ritzeges in de Vuelta.