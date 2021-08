Bonevacia weert zich kranig, maar finisht als laatste in finale 400 meter

Bonevacia, de eerste Nederlander in een olympische finale op de 400 meter, is vrijdag ook een belangrijke pion in de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter. Die ploeg probeert dan in de series een finaleplaats af te dwingen.

De olympische titel ging naar Steven Gardiner van de Bahamas, De regerend wereldkampioen won in 43,85 seconden. Anthony Jose Zambrano zorgde met zilver voor de eerste Colombiaanse atletiekmedaille. Oud-olympisch kampioen Kirani James, eerste in Londen 2012 en vijf jaar geleden tweede, moest zich dit keer tevreden stellen met brons.

De finaleplaats van Bonevacia was er een van jarenlang investeren. En geloven in jezelf. "Je moet blijven dromen. Dan gebeurt het vanzelf", zei hij dolenthousiast na zijn race in de halve finale. Daarin liep hij een Nederlands record, 44,62.

Bonevacia stond al op de Spelen van Londen in 2012. Toen nog als onafhankelijke deelnemer, omdat de Nederlandse Antillen niet langer als zelfstandig lid werd erkend. De halve finale was zijn eindpunt. Een jaar later stond hij voor Nederland op de wereldkampioenschappen in Moskou. Daar deed hij mee met de estafetteploeg op de 4x100 meter.

Op de 400 meter bleef de halve finale op mondiale titeltoernooien vaak het eindpunt. Hij keerde in 2019 terug naar zijn oude oude coach José Ludwig Rubio uit de Dominicaanse Republiek. Die was als hoofdcoach in Bahrein aan het werk. Na een wat jaren zonder topprestaties en veel blessures zocht hij de warmte op. Inmiddels is hij na al zijn omzwervingen weer terug op nationaal sportcentrum Papendal.

Terug naar Papendal

Hoofdcoach Charles van Commenée van de Atletiekunie overtuigde hem uiteindelijk terug te keren naar Nederland. Met coaches Bart Peters en Laurent Meuwly ging hij aan het werk. De structuur deed hem goed. Na een sterk indoorseizoen met brons (individueel) en goud (4x400 m) op de EK indoor dit jaar vwas er de beloning in Tokio met een finaleplaats.

Hij is nog niet van plan te stoppen. "Ik ben topsporter geworden om te presteren wanneer het moet. Dat kan ik." Over drie jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. Dat wordt zijn nieuwe doel. "Tuurlijk, ik word alleen maar beter."