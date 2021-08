België maakt verzameling titels compleet met olympisch hockeygoud

De Belgische hockeyers hebben op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille veroverd na Australië op shoot-outs te kloppen. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel maakt de verzameling titels na het WK-goud in 2018 en het EK-goud in 2019, nu compleet met de olympische titel.

Onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Coen van Bunge ging het over en weer in het Oi Hockey stadion in Tokio. In de eerste helft had België duidelijk de overhand en wist het veel kansen te creëren.

Maar de regerend wereldkampioen wist deze niet te benutten. Pas na rust kwam België op een 1-0 voorsprong door Florent van Aubel, het was nu of nooit voor Australië.

Het initiatief kwam dan ook van de Australiërs en na wat gepriegel in de cirkel werd de gelijkmaker via Tom Jospeh Wickhem op het scorebord gezet. In de slotfase kon het beide kanten op. Australië overleefde een Belgische strafcorner en kwam er nog enkele malen gevaarlijk uit, maar shoot-outs bleken onvermijdelijk.