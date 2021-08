De uitzending van 5 augustus

Een Poolse middelvinger richting Rusland

Als er één land in Europa is dat vijandig staat ten opzichte van Rusland, dan is het Polen. De Poolse regering gaat zelfs zo ver om dwars door een beschermd natuurgebied een kanaal te graven, zodat schepen niet meer door Russische wateren hoeven.

We onderzoeken deze week de Russische invloed in Europa, en hoe Europese landen reageren. Vanavond deel drie: is het Poolse kanaal een zinloos symbolisch project, of een noodzakelijke stap in de sluimerende strijd met de Russen? De Polen zijn het er zelf niet over eens.