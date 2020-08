Geen stereotiepe stemmen meer op NPO Zapp/Zappelin na racismediscussie

"Een Surinaamse dokter leek 20 jaar geleden een grappig idee, maar het overdreven Surinaamse accent vinden we nu niet meer passen", zegt netmanager Robert Fortuijn. "Misschien stoppen er nog wel meer series, maar dat besluiten we na de zomer."

De VPRO, die Heuvelland Ziekenhuis uitzendt, wil er weinig over kwijt. De omroep is in gesprek met makers, andere omroepen en de NPO over hoe ze moeten omgaan met oude series. "Gezien de aard van dat gesprek en de gevoeligheid van het onderwerp vinden we het te vroeg om hier publiekelijk en in het licht van één serie over naar buiten te treden."

Fortuijn schrijft in een verklaring dat de NPO en de omroepen op dit moment meer Nederlandse stemmen van buitenlandse tekenfilms checken. "Wij willen niet dat kinderen zich beledigd of rot voelen als zij naar onze programma's kijken."

NPO Zapp/Zappelin is er voor alle kinderen, benadrukt hij. "Na alle discussies en demonstraties tegen racisme bekijken we samen met de omroepen of er dingen moeten veranderen. Of we andere stemmen gaan gebruiken."

The Simpsons en Family Guy

Twee maanden geleden gebeurde al iets soortgelijks in de Verenigde Staten. De makers van The Simpsons besloten witte stemacteurs niet langer de stemmen te laten inspreken van gekleurde personages.

Er was in de VS al jaren kritiek op de discriminerende manier waarop een aantal personages wordt neergezet. Zo vinden critici dat de Indiase winkeleigenaar Apu een negatief, stereotiep beeld geeft van Indiërs. De witte stemacteur Hank Azaria zei dit jaar al dat hij stopt met het inspreken van Apu's stem.

Collega's lieten weten ook geen stemmen meer van gekleurde personages te willen inspreken. Zo stopt acteur Mike Henry met de stem van de zwarte buurman Cleveland uit Family Guy. Hij vindt het na twintig jaar mooi geweest. "Gekleurde personages moeten worden ingesproken door gekleurde acteurs."