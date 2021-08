Braspennincx perplex: 'Wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon olympisch kampioen'

Braspennincx: 'Ik ben gewoon olympisch kampioen!' - NOS

Ze weet ook niet wat er allemaal gebeurde, zegt baanrenster Shanne Braspennincx meerdere keren na haar gouden olympische race op het onderdeel keirin. "Ik ben op het moment gegaan waarop ik dacht dat ik moest gaan. En ik hield het tot de streep", zegt de verrassende winnares van olympisch goud. "Ik snap er nog steeds niks van." Dat Nederland hoge ogen kon gooien bij het baanwielrennen, stond op voorhand vast. "Maar de mannen waren topfavoriet", weet ook Elis Ligtlee, die Nederland in Rio goud bezorgde op dit onderdeel. "Shanne is degene waarvan je misschien niet had gedacht dat ze zou winnen."

Quote Hij blijft lekker in Nederland, deze titel. Shanne Braspennincx

Ligtlee is tot tranen geroerd na de heroïsche rit van Braspennincx. Met nog één ronde te gaan zette ze de aanval in, waarna niemand haar bijhield. "Ik dacht dat ik in de halve finale te veel energie had gegeven", bekent Braspennincx, die zichzelf niet tot de favorieten zag voor een gouden medaille. "Maar er zat blijkbaar nog genoeg in de tank voor deze actie."