Militairen die racistische afbeeldingen deelden worden niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie gaat zes militairen die racistische en discriminerende afbeeldingen deelden via WhatsApp niet vervolgen. De groep werd eind juni door defensie geschorst na meldingen over kwetsend en beledigend beeldmateriaal dat in een aan defensie gerelateerde WhatsAppgroep werd gedeeld.

Daarop is het Openbaar Ministerie gevraagd om te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Het OM zegt dat er drie uitlatingen zijn gedaan die als strafbaar zijn aan te merken, omdat een negatieve conclusie wordt getrokken op basis van huidskleur. Vervolging is echter niet mogelijk, omdat de uitlatingen niet in het openbaar zijn gedaan.

De beelden zijn gedeeld in een besloten WhatsApp-groep met vijftien deelnemers. Omdat niet kan worden aangetoond dat het de bedoeling was om de berichten verder te verspreiden, is er geen strafzaak mogelijk, stelt het OM.

De zes militairen die werden geschorst, waren op dat moment op een oefening in Denemarken. Ze zijn na de melding direct teruggestuurd naar Nederland. Of er verdere maatregelen tegen hen worden genomen, is nog niet bekendgemaakt.