Verrassend goud voor baanrenster Braspennincx in keirintoernooi

De Nederlandse baanrenster Shanne Braspennincx heeft verrassend goud gewonnen op het onderdeel keirin. In de finale nam ze met nog één ronde te gaan de kop en die stond ze niet meer af.

Ze reed op dezelfde manier naar goud als Elis Ligtlee vijf jaar geleden op hetzelfde onderdeel deed in Rio de Janeiro. Het is de zevende gouden medaille voor Nederland in Tokio.

Haar partner Jeffrey Hoogland, die dinsdag goud pakte op de teamsprint, was één van de eersten die haar feliciteerde.

De dertigjarige Braspennincx moest het in haar eindstrijd opnemen tegen de Canadese vrouwen Lauriane Genest en Kelsey Mitchell, de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews en de twee Oekraïense rensters Liubev Basova en Olena Starikova. Andrews kwam als tweede over de finish, Genest als derde.